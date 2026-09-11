恒生指數跌148點　小米逆市升逾1%(更新)

中東局勢再度升溫，油價及美債債息大幅攀升，紐約期油突破每桶100美元大關，10年期債息周四升穿4.9厘，美股三大指數受壓。恒指昨日跌穿兩萬五關口後，今早（11日）承接跌勢，低開236點，報24,718點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌384點，低見24570點，之後大市走勢反覆，維持逾300點跌幅，臨近中午收市前，大市跌幅收窄，半日跌211點，報24,742點。大市午後跌勢喘定，跌幅逐步收窄，重返24,800點水平，最終跌148點，收報24,805點，成交2,284.31億元。國指跌28點，報8,246點；科指跌9點，報4,320點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.66%，報428.4元；美團（3690）升0.47%，報75.1元；京東（9618）升0.66%，報106.2元；阿里巴巴（9988）升0.56%，報107.5元；百度（9888）跌0.06 %，報89.1元；小米（1810）升1.7%，報26.36元；快手（1024）跌1.26%，報31.26元；網易（9999）跌0.55%，報182.1元。
聯想（992）跌2.98%，報31.3元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌0.47%，報63.15元；華虹宏力（1347）跌1.15%，報111.7元。
油價大幅攀升，中海油（883）跌2.56%，報24.38元；中石油（857）跌1.09%，報9.98元；中石化（386）跌1.45%，報4.775元。
滙控（005）跌0.85%，報163.3元。友邦（1299）跌0.33%，報75.05元。
泡泡瑪特（9992）升0.2%，報153元。