恒生指數跌148點　小米逆市升逾1%(更新)

中東局勢再度升溫，油價及美債債息大幅攀升，紐約期油突破每桶100美元大關，10年期債息周四升穿4.9厘，美股三大指數受壓。恒指昨日跌穿兩萬五關口後，今早（11日）承接跌勢，低開236點，報24,718點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌384點，低見24570點，之後大市走勢反覆，維持逾300點跌幅，臨近中午收市前，大市跌幅收窄，半日跌211點，報24,742點。大市午後跌勢喘定，跌幅逐步收窄，重返24,800點水平，最終跌148點，收報24,805點，成交2,284.31億元。國指跌28點，報8,246點；科指跌9點，報4,320點。