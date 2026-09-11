OpenAI據報擬放慢研發AI　阿特曼冀業界跟隨

彭博引述消息報道，OpenAI正考慮放慢開發人工智能（AI）的速度。行政總裁阿特曼（Sam Altman）在公司會議中向員工表示，有可能調節AI模型的開發速度，希望聯同其他AI公司一同響應，但部分公司可能不同意。
報道提及，OpenAI表示近期已因應安全疑慮，放慢部分AI模型的開發，並暫停某些內部AI訓練。奧特曼亦在今年7月透露，已與白宮官員討論控制AI發展速度的需要。
OpenAI首席科學家Jakub Pachocki近期發文警告，AI發展速度快，人類愈來愈難以理解和控制，基於安全考慮，期望各個AI實驗室將會主動放慢開發速度。
另外，曾先後任職OpenAI及Anthropic的研究員Jacob Coxon日前宣布離開Anthropic，離職原因是公司正在研究「自我改進」（self-improving）能力的AI，擔心其可能會失控，甚至毁滅人類，又指上述兩間公司沒有負責任地研發AI，形容是拿人類的生命作賭注（gambling with our lives）。
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026