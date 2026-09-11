Anthropic指控月之暗面「出術」　用Claude回應Kimi用戶

據彭博報道，美國人工智能（AI）公司Anthropic指控中國AI公司月之暗面（Moonshot AI）秘密地將用戶的問題轉發至Anthropic的AI模型Claude，並把結果冒充為自家AI模型Kimi的回覆，當中一次涉及近30萬個請求。 Anthropic周四（10日）發表報告指，月之暗面沒有使用自家的Kimi AI模型處理請求，而是在用戶不知情的情况下，轉發給Anthropic的AI。Anthropic提到了一個案例，指月之暗面向其系統發送了近30萬條客戶請求。報告提及，中國境內不能使用Anthropic的AI模型Claude，月之暗面使用了5,380個虛假帳戶，大多數的定位在新加坡和日本。

連同用戶資料轉發 月之暗面事件轉發給Anthropic的AI，亦牽涉用戶資料。Anthropic稱，一名Kimi用戶曾上載中國監控數據，要求Kimi分析某人的行為是否異常，其後相關請求被轉至Claude處理，令Anthropic可以看到相關資料。 認為月之暗面「蒸餾」Claude Anthropic認為，月之暗面此類活動屬於「蒸餾」(distillation)的一部分，也就是是指透過大量向先進AI模型提問及收集其回應，再利用其資料訓練自家AI模型。Anthropic認為月之暗面將從其系統獲得的回覆用於訓練自身的軟件，又表示DeepSeek及小米也曾採取類似做法。