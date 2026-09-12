Anthropic IPO據報引入輝達　或投資100億美元

路透引述消息報道，人工智能（AI）公司Anthropic正洽商引入輝達（Nvidia），成為其首次公開招股（IPO）的基石投資者，而輝達正考慮投資最多100億美元，由於相關討論尚在進行，因此計畫仍可能變動。

報道指，輝達可能參與這次IPO，將為Anthropic的超大規模IPO提供支持，同時進一步加深Anthropic與輝達之間的聯繫。另外，引入輝達作為基石投資者，有效提升投資者對IPO的信心。

事實上，雙方早在2025年11月已達成戰略合作，當時輝達承諾向Anthropic投資最多100億美元，而Anthropic則承諾採購價值300億美元的輝達晶片。