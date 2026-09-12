Anthropic IPO據報引入輝達　或投資100億美元

路透引述消息報道，人工智能（AI）公司Anthropic正洽商引入輝達（Nvidia），成為其首次公開招股（IPO）的基石投資者，而輝達正考慮投資最多100億美元，由於相關討論尚在進行，因此計畫仍可能變動。
報道指，輝達可能參與這次IPO，將為Anthropic的超大規模IPO提供支持，同時進一步加深Anthropic與輝達之間的聯繫。另外，引入輝達作為基石投資者，有效提升投資者對IPO的信心。
事實上，雙方早在2025年11月已達成戰略合作，當時輝達承諾向Anthropic投資最多100億美元，而Anthropic則承諾採購價值300億美元的輝達晶片。
報道指，基石投資者通常為機構投資者，在IPO前承諾認購一定份額的股份，提升投資者對新股的信心。由於超規模IPO尋求的集資金額龐大，提前獲得機構投資者的承諾已變得越來越普遍，例如晶片公司Arm上市時，其基石投資者包括輝達和亞馬遜；SpaceX上市則引入了沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）作基石投資者。
彭博早前報道，Anthropic的IPO規模將至少達到SpaceX的紀錄，甚至可能更高，又透露Anthropic正測算相關數據，準備最快本月底公開提交IPO的文件。