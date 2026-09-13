陳茂波：阿曼第二大銀行在港設立辦事處 中東香港合作正擴至產業導向

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，上周的網誌談到香港與中東日益深化的合作。於9月10日，阿曼第二大銀行蘇哈爾國際銀行在香港設立其首個中東地區以外的辦事處，同日，阿曼投資管理局宣布，計劃參與特區政府的「創科創投基金」，通過與本地一家基金公司合作，注資約2.5億港元，是首家中東主權基金參與這項計劃。 中東與香港的合作，正由金融擴展到產業導向的創科範疇。上周舉行了第十一屆「一帶一路高峰論壇」，70多個國家和地區、6,000多名政商領袖和參加者聚首香港，簽署了涵蓋多個領域的合作備忘錄與協議。論壇期間，香港金融管理局、香港交易所、迪拜金融服務局和納斯達克迪拜宣布成立策略工作小組。

陳茂波續指，財經事務及庫務局與烏茲別克斯坦中央銀行亦交換諒解備忘錄，探討把香港貴金屬中央結算系統與烏國作為主要黃金生產和儲備國的優勢相結合。 世界知識產權組織上周在日内瓦公布《2026年全球創新指數》百強創新集群，「深圳—香港—廣州」再度蟬聯全球排名第一。過去五年間，「深圳—香港—廣州」創新集群裡，每百萬人有2,259項PCT國際專利申請、4,060篇科學論文和138宗風險資本交易，綜合排名全球第一。

陳茂波表示，跨地域的合作還包括綠色轉型。上周舉行了「香港綠色周」，金管局就《香港可持續金融分類目錄》下一階段的原型展開了公眾諮詢，為航空、鋼鐵製造等較難減排行業提供務實的轉型路徑。 今年上半年在香港安排發行的綠色及可持續債券總額達202億美元，規模連續八年位居亞洲第一。資金需要出口、科技需要場景，而規則是讓兩者對接的關鍵要素，這正是香港對全球南方作出的另一貢獻。 陳茂波強調，這種合作是雙向互惠的。證監會和金管局上周公布的聯合調查顯示，2025年香港非交易所買賣投資產品的銷售額按年上升63%，達9.9萬億港元的歷史新高，完成交易的客戶數目亦升至超過160萬名。近月，多家中東和歐美大型金融機構在港擴充人手和規模。全球投資者分散配置的需求出現結構性發展。