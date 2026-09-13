美國綠色建築委員會王婧：香港是LEED實踐與創新的重要市場 AI加速數據中心綠色轉型

香港自2024年起連續兩年躋身全球十大LEED市場。截至2026年6月，全港累計LEED認證項目接近600個，總認證面積逾1.36億平方呎，並於過去五年錄得32.7%的年均複合增長率，反映市場對低碳、高效及健康建築需求持續上升。

LEED運營與維護認證（O+M）佔香港整體LEED認證的比例，由 2021 年的4.3%上升至 2026年的21%。再認證項目約佔整體認證的10%，當中包括國際金融中心一、二期及新鴻基中心等，反映業主及企業日益重視建築效能的持續監測與透明披露。