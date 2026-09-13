美國綠色建築委員會王婧：香港是LEED實踐與創新的重要市場 AI加速數據中心綠色轉型

香港自2024年起連續兩年躋身全球十大LEED市場。截至2026年6月，全港累計LEED認證項目接近600個，總認證面積逾1.36億平方呎，並於過去五年錄得32.7%的年均複合增長率，反映市場對低碳、高效及健康建築需求持續上升。
LEED運營與維護認證（O+M）佔香港整體LEED認證的比例，由 2021 年的4.3%上升至 2026年的21%。再認證項目約佔整體認證的10%，當中包括國際金融中心一、二期及新鴻基中心等，反映業主及企業日益重視建築效能的持續監測與透明披露。
隨著人工智能（AI）、雲計算及數碼經濟高速發展，數據中心正成為綠色建築新焦點。數據中心在能源消耗、冷卻、用水及營運可靠性方面有較高要求，為此，LEED已在建築設計與施工（BD+C）及 O+M 認證中訂立相應要求。
USGBC北亞區副總裁王婧表示，香港擁有成熟的房地產市場和綠色金融生態，是LEED實踐與創新的重要市場。今年攝影展延續首屆的成功經驗，進一步將視野拓展至粵港澳大灣區，以影像串聯區內城市，讓更廣泛社會見證綠色建築如何在不同的城市脈絡中。
由美國綠色建築委員會（USGBC）主辦、與香港綠色建築議會（HKGBC）合作推出的第二届「綠色建築之美」攝影展正式啟動作品徵集，邀請建築師、設計師、攝影師及社會各界人士，以鏡頭捕捉粵港澳大灣區內LEED及BEAM Plus認證的建築。入選及得獎作品將於今年11月在位於西九龍的全新商業地標環球匯公開展出。