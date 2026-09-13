智譜配股兼發可換股債 共籌約393億元

智譜(2513)公布，於7月股份解禁後立即配股後，再次配售股份及發行可換股債券，並於9月12日與聯席配售代理訂立配售協議，並建議根據一般授權同步發行零息可換股債券，集資淨額約392.74億元。與首次配售行動一樣，是次配售亦有60天禁售承諾。

智譜於公告中表示，將促使不少於6名獨立第三方承配人，以每股配售價714元，認購最多2196.5萬股新H股，佔擴大後已發行股份數目的約4.5%。上周五收市價為793元，跌9.96%。預計所得款項淨額約156.64億元。

債券方面，將發行201.4億元人民幣的可換股債券，初始換股價為每股892.5元，較收市價升約12.55%，於2027年到期，所得款項總額預期約30.16億美元，折合約236.48億港元，淨額約30.11億美元，折合約236.1億港元。若全數轉換，可轉換約2636.5萬股換股股份，佔擴大後的已發行股份數目的約5.36%。