智譜配股兼發可換股債 共籌約393億元

智譜(2513)公布，於7月股份解禁後立即配股後，再次配售股份及發行可換股債券，並於9月12日與聯席配售代理訂立配售協議，並建議根據一般授權同步發行零息可換股債券，集資淨額約392.74億元。與首次配售行動一樣，是次配售亦有60天禁售承諾。
智譜於公告中表示，將促使不少於6名獨立第三方承配人，以每股配售價714元，認購最多2196.5萬股新H股，佔擴大後已發行股份數目的約4.5%。上周五收市價為793元，跌9.96%。預計所得款項淨額約156.64億元。
債券方面，將發行201.4億元人民幣的可換股債券，初始換股價為每股892.5元，較收市價升約12.55%，於2027年到期，所得款項總額預期約30.16億美元，折合約236.48億港元，淨額約30.11億美元，折合約236.1億港元。若全數轉換，可轉換約2636.5萬股換股股份，佔擴大後的已發行股份數目的約5.36%。
約60%款項用於下一代GLM基礎模型
智譜表示，是次配股及發行債券的籌資淨額中，60%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(FullySelfTraining)體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級。
所得款項淨額約15%將用於支持本公司的業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購，旨在加速本公司通用人工智能大模型的商業化落地，拓展產業生態，並提升其長期增長前景。
餘下淨額約25%將用於優化資本結構、補充日常運營所需營運資金及其他一般企業用途，以維持充足流動性、支持持續業務運營並保留財務靈活性。預期配售事項及發行債券所得款項淨額將於2028年6月30日前悉數動用。
首次配售所得款項已動用近35%
智譜表示，截至2026年8月31日，首次公開發售所得款項已悉數動用，而首次配售所得款項已動用約34.92%。隨著公司業務進展及發展加快，原有募資計劃下的資金使用節奏相應提速。
智譜續指，考慮到公司目前現金狀況以及模型迭代及算力投入持續前置的趨勢，通過配售及發行債券引入額外資金，將有助於進一步增強資本實力。