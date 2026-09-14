加息預期升溫 超級央行周來襲 美加息概率升至九成 料資金流出抑港股成交

本周全球金融市場迎來超級央行周，美國、英國及日本三大央行陸續公布議息結果。在美伊戰局升級與國際能源價格衝擊、核心通脹數據反彈等多重壓力下，市場預期聯儲局加息概率飆升至約85%至90%。而日本央行也預料加息至31年來新高水平。分析指，加息窗口期金融市場和港股波動繼續加劇。

美國上周公布的8月CPI按年上升3.4%，核心CPI按月上升0.3%，後者為4月以來最大單月漲幅；PPI亦按年上5.4%，高過預期，反映底層通脹壓力依然存在。數據出爐後，市場押注聯儲局本周進行三年來首次加息的概率迅速攀升。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文指，聯儲局內部幾乎無人認為單次加息25個基點足以對抗通脹，意味此次加息是重新調高利率的起點。