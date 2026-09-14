加息預期升溫 超級央行周來襲 美加息概率升至九成 料資金流出抑港股成交

本周全球金融市場迎來超級央行周，美國、英國及日本三大央行陸續公布議息結果。在美伊戰局升級與國際能源價格衝擊、核心通脹數據反彈等多重壓力下，市場預期聯儲局加息概率飆升至約85%至90%。而日本央行也預料加息至31年來新高水平。分析指，加息窗口期金融市場和港股波動繼續加劇。
美國上周公布的8月CPI按年上升3.4%，核心CPI按月上升0.3%，後者為4月以來最大單月漲幅；PPI亦按年上5.4%，高過預期，反映底層通脹壓力依然存在。數據出爐後，市場押注聯儲局本周進行三年來首次加息的概率迅速攀升。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文指，聯儲局內部幾乎無人認為單次加息25個基點足以對抗通脹，意味此次加息是重新調高利率的起點。
油價是通脹最大推手。美伊戰事持續升級，霍爾木茲海峽日均原油通過量從正常約1,800萬桶降至490萬桶，國際原油價格重返每桶100美元以上，美國柴油價格突破每加侖6美元創歷史新高，汽油按年升約三成至4.15美元。能源成本上升終將傳導至運輸、食品及生產成本，加劇市場對通脹重燃的擔憂。
另外，日本央行將於周五公布議息結果，預期加息至1.25%，創下1995年以來最高水平。該國距離上一次加息僅3個月，意味緊縮節奏正在加快。至於英國央行則預料按兵不動，但由於通脹增長威脅仍存在，不排除11月啟動加息的可能性。中國8月社會零售、固定投資、工業增加值等資料亦將出爐。
受主要央行加息預期影響，港股上周連跌5個交易日，恒指全周累瀉845點，跌幅為3%，失守兩萬五千點大關。有分析指，美國加息會促使資金從港股流出，香港同業拆息亦將隨之攀升，收緊流動性並壓抑成交量，依賴融資與預期高增長的科技板塊將首當其衝。