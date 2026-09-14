恒生指數低開104點　聯想逆市高開

國際油價周五紐約交易時段從高位回落，美股三大指數造好。恒指上周累瀉逾800點後，今早（14日）延續跌勢，低開104點，報24,701點。國指低開33點，報8,213點；科指低開29點，報4,290點。
科技股個別發展，騰訊（700）低開1.07%，報423.8元；美團（3690）低開1.26%，報74.15元；京東（9618）高開0.66%，報106.9元；阿里巴巴（9988）低開1.86%，報105.5元；百度（9888）低開0.11%，報89元；小米（1810）高開0.23%，報26.42元；快手（1024）低開0.96%，報30.96元；網易（9999）平開，報182.1元。
聯想（992）高開1.6%，報31.8元。
晶片股方面，中芯國際（981）低開1.9%，報61.95元；華虹宏力（1347）低開2.33%，報109.1元。
油價在今早大幅攀升，中海油（883）高開0.57%，報24.52元；中石油（857）高開0.2%，報10元；中石化（386）低開0.1%，報4.77元。
滙控（005）低開0.18%，報163元。友邦（1299）低開0.33%，報74.8元。
泡泡瑪特（9992）平開，報153元。