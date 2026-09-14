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財經
出版：2026-Sep-14 10:21
更新：2026-Sep-14 12:19

恒生指數半日反彈升87點　聯想升逾4%(更新)

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恒生指數低開104點，報24,701點。(資料圖片)

恒生指數低開104點，報24,701點。(資料圖片)

國際油價周五紐約交易時段從高位回落，美股三大指數造好。恒指上周累瀉逾800點後，今早（14日）延續跌勢，低開104點，報24,701點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌143點，低見24662點後，大市喘穩止跌，逐步收復失地並反彈倒升，曾反彈升104點，高見24,910點，半日升87點，報24,893點，成交1,070.18億元。國指升33點，報8,279點；科指升7點，報4,327點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.84%，報432元；美團（3690）跌0.73%，報74.55元；京東（9618）無升跌，報106.2元；阿里巴巴（9988）跌1.49%，報105.9元；百度（9888）升1.01%，報90元；小米（1810）升2.88%，報27.12元；快手（1024）跌1.6%，報30.76元；網易（9999）升0.22%，報182.5元。

聯想（992）升4.6%，報32.74元。

晶片股方面，中芯國際（981）跌2.38%，報61.65元；華虹宏力（1347）跌2.95%，報108.4元。

油價在今早大幅攀升，中海油（883）升1.15%，報24.66元；中石油（857）升0.8%，報10.06元；中石化（386）跌0.21%，報4.765元。

滙控（005）升0.55%，報164.2元。友邦（1299）無升跌，報75.05元。

泡泡瑪特（9992）升0.33%，報153.5元。

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