恒生指數反彈升111點　小米升3%(更新)

國際油價周五紐約交易時段從高位回落，美股三大指數造好。恒指上周累瀉逾800點後，今早（14日）延續跌勢，低開104點，報24,701點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌143點，低見24662點後，大市喘穩止跌，逐步收復失地並反彈倒升，曾反彈升104點，見24,910點，半日升87點，報24,893點。大市午後繼續發力突破早市高位，曾升120點，高見24,926點，之後大市徘徊在24,900的水平，最終升111點，收報24,917點，成交1,926.25億元。國指升38點，報8,284點；科指跌2點，報4,317點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.51%，報430.6元；美團（3690）跌0.07%，報75.05元；京東（9618）跌0.19%，報106元；阿里巴巴（9988）跌1.49%，報105.9元；百度（9888）升0.22%，報89.3元；小米（1810）升3.04%，報27.16元；快手（1024）跌2.18%，報30.58元；網易（9999）無升跌，報182.1元。