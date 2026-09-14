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財經
出版：2026-Sep-14 11:50
更新：2026-Sep-14 11:50

廣汽集團A及H股齊停牌　傳一汽集團或入股

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據報一汽集團或入股廣汽集團，將形成聯營關係。(資料圖片/中通社)

據報一汽集團或入股廣汽集團，將形成聯營關係。(資料圖片/中通社)

廣汽集團（2238）A、H股齊停牌。據財新引述知情人士報道，在主管部門推動下，一汽集團可能會通過資產劃撥等方式獲得廣汽的股權，兩家企業將形成聯營關係。

報道提及，具體入股方式或還會有變化，也無法確定一汽集團未來持股比例。另外第一財經報道，曾以投資者身份致電廣汽集團，而工作人員回應稱，停牌是今天上午緊急發生，在收市後將發布一個重要公告，但公告內容暫時無法透露。

在港交所網站顯示將於今日上午9時30分起短暫停止買賣，廣汽集團；在上交所網站顯示，廣汽集團因重要事項未公告，9月14日全日暫停交易。

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