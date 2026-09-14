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財經
出版：2026-Sep-14 14:29
更新：2026-Sep-14 14:29

Tesla預告10.1發布新一代Roadster　據報限量版配備SpaceX研發推進器

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馬斯克表示，Tesla將於10月1日發布新款Roadster。(資料圖片/路透社)

馬斯克表示，Tesla將於10月1日發布新款Roadster。(資料圖片/路透社)

馬斯克旗下電動車公司特斯拉（Tesla）將於10月1日舉辦活動，並在社交媒體上預告將推出新一代Roadster電動跑車，亦同時表示「Go for launch」（準備發射），而馬斯克隨後回覆表示，「新款Tesla Roadster將於10月1日發布」。

特斯拉和馬斯克都未提及活動舉行地點，但網紅Sawyer Merritt在社交媒體分享的邀請函顯示，特斯拉已正式邀請預訂車主參加，地點在德州韋科（Waco），距離公司位於柯士甸（Austin）總部約90分鐘車程，亦鄰近SpaceX的德州麥格雷戈（McGregor）的火箭測試基地。

特斯拉在社交媒體上預告將推出新一代Roadster。(X@Tesla) Sawyer Merritt在社交媒體分享的邀請函。(X@Sawyer Merritt)

限量版配備冷氣體推進器

據The Information在8月報道，特斯拉也可能在活動中，推出一款限量版Roadster，該車將配備與SpaceX合作研發的冷氣體推進器（Cold gas thruster）。報道提及，推進器運作期間，會高速釋放高壓氣體，產生強烈噪音及震動，示範當日所有觀眾預計與Roadster保持數百碼的距離，以免聽力受到影響。

冷氣體推進器原理是將氣體以高壓、高速噴出產生推力，利用反作用力推動，運作過程完全不需要燃燒或點火。

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