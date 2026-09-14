銀色債券2026｜銀債退款643億如何部署？定存高息股成焦點

新一批銀色債券周二（15日）正式發行，認購金額及申請人數雙雙創新高，未能獲配發債券的退款更高達643億元。這筆資金何去何從，成為不少銀髮族茶餘飯後關心的話題。近日，銀行推出退款優惠，專家亦推薦高息股等選項，協助長者提早部署，讓資金不必閒置。

該批銀債認購額達1193億元，來自47.67萬名年長市民，扣除550億元最終發行額後，其餘643億元將退回申請人。多間銀行早前已推出退款優惠吸引長者。以滙豐為例，透過該行申請銀債的合資格客戶，以退回款項開立3個月港元定期存款，可享3%優惠年利率。建行（亞洲）則不論是否經該行認購，以10萬至300萬港元資金開立定存，可享額外年利率0.08%，認購指定產品另可獲100元現金獎賞。市場上亦有多家銀行提供3厘以上的定存選擇，長者可多加比較。