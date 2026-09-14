銀色債券2026｜銀債退款643億如何部署？定存高息股成焦點

新一批銀色債券周二（15日）正式發行，認購金額及申請人數雙雙創新高，未能獲配發債券的退款更高達643億元。這筆資金何去何從，成為不少銀髮族茶餘飯後關心的話題。近日，銀行推出退款優惠，專家亦推薦高息股等選項，協助長者提早部署，讓資金不必閒置。
該批銀債認購額達1193億元，來自47.67萬名年長市民，扣除550億元最終發行額後，其餘643億元將退回申請人。多間銀行早前已推出退款優惠吸引長者。以滙豐為例，透過該行申請銀債的合資格客戶，以退回款項開立3個月港元定期存款，可享3%優惠年利率。建行（亞洲）則不論是否經該行認購，以10萬至300萬港元資金開立定存，可享額外年利率0.08%，認購指定產品另可獲100元現金獎賞。市場上亦有多家銀行提供3厘以上的定存選擇，長者可多加比較。
專家建議，長者可等待本周四美國議息會議後再作決定，屆時銀行可能推出更高息的定存產品，回報或較銀債吸引。對於願意承受一定市場風險的投資者，高息股及藍籌公用股是另一項選擇，可聚焦內銀、中資電訊股等板塊，業務具壟斷性，現金流穩健，防守性較強，而且股息回報較高，工商銀行（1398）及中國移動（0941）的預期股息率分別是4.6%和6.6%。
不過專家提醒，不宜將多於四成資金投放於股票。此外，9月中下旬有多隻港股除淨，收息一族可留意，例如香港中旅（0308）派中期息每股1仙、美麗華酒店（0071）每股派23仙。
若偏好穩健，也可考慮人民幣債券基金或短期儲蓄保險。人民幣債券基金回報不俗，但需留意匯率風險；短期儲蓄保險提供保證回報，適合完全不願承受市場風險的長者。至於希望保持資金流動性的人士，則可先將退款存放於銀行活期，待市場息口明朗後再作安排。
總括而言，退款到手後不必急於決定，可先看清各類產品的回報與風險，再選擇最適合自己的定存、高息股或基金。