熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
財經
出版：2026-Sep-14 17:10
更新：2026-Sep-14 17:10

恒隆淘大行人天橋開幕　盧韋柏：淘大商場人流明顯增加

分享：
一眾主禮嘉賓共同參觀淘大天橋。(恒隆地產圖片)

一眾主禮嘉賓共同參觀淘大天橋。(恒隆地產圖片)

上月初開通的淘大行人天橋今天(14日)舉行開幕典禮，天橋由恒隆地產(00101）全資興建、營運及管理，提供一條設有上蓋及無障礙的行人通道連接淘大商場、東九文化中心及九龍灣港鐵站。全國政協副主席兼前特首梁振英於典禮致辭時表示，他擔任行政長官期間，考慮到淘大居民前往港鐵站時不少路段需要爬高爬低，因此提出建造行人天橋和升降機，今次天橋啟用體現官商民合作三贏。

淘大行人天橋連接淘大商場、東九文化中心及九龍灣港鐵站(恒隆地產圖片) 一眾主禮嘉賓共同參觀淘大天橋。(恒隆地產圖片) 全國政協副主席梁振英（左）及恒隆地產董事長陳文博（右）主持淘大行人天橋開幕典禮。(恒隆地產圖片) 全國政協副主席梁振英（左二）、恒隆地產董事長陳文博（中）、行政總裁盧韋柏（右二）、候任行政總裁蔡德粦（左一）、首席財務總監趙家駒（右一）共同出席淘大天橋開幕典禮。(恒隆地產圖片)

梁振英：體現官商民合作三贏

恒隆地產董事長陳文博表示，項目是響應梁振英在任行政長官時的起動九龍東政策，又指受惠於天橋連接，淘大商場吸引了很多新的年青品牌進駐。恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，行人天橋的投資額達至少幾千萬元，他又指淘大商場的人流在天橋開通後明顯更好，升幅約小於10%，二樓商舖也有所活化，新增了逾20個商戶，再加上東九文化中心，商場也更加年輕化。至於淘大商場整體出租率接近100%，期望商戶做到生意，推動租金向上。

北上消費影響衝擊較先前減弱

談及恒隆在港商場表現，盧韋柏表示，相信港人北上消費的影響衝擊已較先前減弱，惟暑假期間仍有不少市民離港，需再觀察數月，旗下商場銷售表現暫時跟港府公布的數據相若，相信未來數月會見到北上消費潮慢慢退卻的效應，相信商場只要有好活動就能夠留住人流。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務