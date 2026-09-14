恒隆淘大行人天橋開幕　盧韋柏：淘大商場人流明顯增加

上月初開通的淘大行人天橋今天(14日)舉行開幕典禮，天橋由恒隆地產(00101）全資興建、營運及管理，提供一條設有上蓋及無障礙的行人通道連接淘大商場、東九文化中心及九龍灣港鐵站。全國政協副主席兼前特首梁振英於典禮致辭時表示，他擔任行政長官期間，考慮到淘大居民前往港鐵站時不少路段需要爬高爬低，因此提出建造行人天橋和升降機，今次天橋啟用體現官商民合作三贏。

梁振英：體現官商民合作三贏 恒隆地產董事長陳文博表示，項目是響應梁振英在任行政長官時的起動九龍東政策，又指受惠於天橋連接，淘大商場吸引了很多新的年青品牌進駐。恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，行人天橋的投資額達至少幾千萬元，他又指淘大商場的人流在天橋開通後明顯更好，升幅約小於10%，二樓商舖也有所活化，新增了逾20個商戶，再加上東九文化中心，商場也更加年輕化。至於淘大商場整體出租率接近100%，期望商戶做到生意，推動租金向上。