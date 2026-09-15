本港零售預測 德勤上調全年增長至8.4% 料回歷史高位最少3年

德勤中國昨日發表香港零售市場回顧與展望，指出2026年上半年香港零售銷售額約2,030億港元，按年上升9.7%，勝預期；預料下半年持續增長7%。德勤同時上調全年零售銷售預測至4,120億元，按年增長8.4%。不過，香港零售銷售仍需3至5年才可回復至歷史高位水平。

但他指出，受美國中期選舉、主要央行加息、AI發展的負面因素以及地緣政治局勢等多項不明朗因素影響，下半年增速可能放緩。他建議零售商可從奢侈品普及化、提升顧客個人化體驗及優化跨境定價三方面入手，保持競爭力。該行預料珠寶首飾、藥物及化妝品、高價值消費品等將是全年主要增長類別。

零售業近年顯著反彈，但被問及何時能重返全年零售額約4,900億元的歷史高位，鄭煥然預計仍需要3至5年。他說，香港零售依賴內地旅客，因此須關注內地經濟和就業市場改善情況。他認為，雖然內地旅客消費力不及從前，但若旅客數量進一步提升，加上人民幣持續走強，將有利香港零售市道。他又指，港人北上熱潮有所緩和，本地商戶可積極提升服務質素及調整價格，以吸引顧客。