恒生指數跌250點　MiniMax跌7%(更新)

中東戰火蔓延，親伊朗也門胡塞武裝與沙特阿拉伯繼續攻擊，國際油價進一步攀升，美國10年期債息突破5厘關口，是自2023年10月以來首次，拖累美股受壓。恒指昨日反彈升111點後，今早（15日）高開16點，報24,934點。大市高開後，暫為高位所在，走勢隨即向下並倒跌，曾倒跌139點，見24,778點後喘穩，跌幅逐步收窄，半日跌58點，報24,859點。大市午後再受壓，跌勢加劇，跌穿早市低位，曾跌260點，低見24,657點，最終跌250點，收報24,667點，成交1,872.01億元。國指跌79點，報8,204點；科指跌26點，報4,291點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.9%，報438.8元；美團（3690）跌0.4%，報74.75元；京東（9618）升0.28%，報106.3元；阿里巴巴（9988）升1.23%，報107.2元；百度（9888）跌0.45%，報88.9元；小米（1810）跌2.43%，報26.5元；快手（1024）跌2.55%，報29.8元；網易（9999）升2.75%，報187.1元。
聯想（992）跌2.93%，報31.2元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌0.9%，報60.75元；華虹宏力（1347）跌0.75%，報105.7元。
全球人工智能（AI）巨頭罕有地一致同意放慢AI的發展步伐，AI股方面，MiniMax（100）跌7.05%，報234.6元；智譜（2513）跌5.69%，報680元。
滙控（005）跌3.21%，報159.6元。友邦（1299）升0.8%，報76.05元。
泡泡瑪特（9992）跌0.46%，報152.2元。