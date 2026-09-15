恒生指數跌250點　MiniMax跌7%(更新)

中東戰火蔓延，親伊朗也門胡塞武裝與沙特阿拉伯繼續攻擊，國際油價進一步攀升，美國10年期債息突破5厘關口，是自2023年10月以來首次，拖累美股受壓。恒指昨日反彈升111點後，今早（15日）高開16點，報24,934點。大市高開後，暫為高位所在，走勢隨即向下並倒跌，曾倒跌139點，見24,778點後喘穩，跌幅逐步收窄，半日跌58點，報24,859點。大市午後再受壓，跌勢加劇，跌穿早市低位，曾跌260點，低見24,657點，最終跌250點，收報24,667點，成交1,872.01億元。國指跌79點，報8,204點；科指跌26點，報4,291點。