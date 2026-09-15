恒生指數半日倒跌58點　騰訊升近3%(更新)

中東戰火蔓延，親伊朗也門胡塞武裝與沙特阿拉伯繼續攻擊，國際油價進一步攀升，美國10年期債息突破5厘關口，是自2023年10月以來首次，拖累美股受壓。恒指昨日反彈升111點後，今早（15日）高開16點，報24,934點。大市高開後，暫為高位所在，走勢隨即向下並倒跌，曾倒跌139點，低見24,778點後喘穩，跌幅逐步收窄，半日跌58點，報24,859點，成交962.48億元。國指跌12點，報8,272點；科指升33點，報4,350點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.93%，報443.2元；美團（3690）升1%，報75.8元；京東（9618）升1.04%，報107.1元；阿里巴巴（9988）升2.27%，報108.3元；百度（9888）升1.23%，報90.4元；小米（1810）跌0.59%，報27元；快手（1024）跌0.46%，報30.44元；網易（9999）升3.41%，報188.3元。