特朗普致電黃仁勳　斥AI威脅論為騙局(有片)

美國總統特朗普周一（14日）突然致電輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳。在接聽特朗普電話時，黃仁勳正在美國洛杉磯「All-In」峰會上演講，黃仁勳將通話切換為擴音模式。在通話期間，特朗普反駁有關人工智能（AI）對人類帶來危險的說法，認為該言論是「騙局」（hoax）。

特朗普反駁AI威脅論 直言為騙局

根據一名與會者在社交媒體上分享的影片，特朗普反駁有關AI接管世界的說法，直言該言論「一切都是騙局」（The whole thing is a hoax）。不過，他亦提及，發展AI仍要保持審慎，但審慎並不代表要叫停整個產業。