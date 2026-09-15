特朗普致電黃仁勳　斥AI威脅論為騙局(有片)

美國總統特朗普周一（14日）突然致電輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳。在接聽特朗普電話時，黃仁勳正在美國洛杉磯「All-In」峰會上演講，黃仁勳將通話切換為擴音模式。在通話期間，特朗普反駁有關人工智能（AI）對人類帶來危險的說法，認為該言論是「騙局」（hoax）。
特朗普反駁AI威脅論 直言為騙局
根據一名與會者在社交媒體上分享的影片，特朗普反駁有關AI接管世界的說法，直言該言論「一切都是騙局」（The whole thing is a hoax）。不過，他亦提及，發展AI仍要保持審慎，但審慎並不代表要叫停整個產業。
由於AI公司Anthropic和OpenAI罕有地一致同意放慢AI的發展速度。不過，特朗普駁斥放慢AI發展速度又表示，「讓不想看到AI發展的人得逞」（just playing right into the hands of a lot of people that don’t want to see it happen），並認為這種言論可能來自政客或中國。
黃仁勳同意特朗普的觀點，亦讚揚早前因擔憂AI風險，而決定辭職的Anthropic研究員，並表示公司內部應嚴肅對待吹哨人的聲音。
上周末，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）提出放慢AI發展速度，罕有地獲得OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman），以及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）贊同。
形容數據中心為未來石油
特朗普亦提及建設數據中心，他形容數據中心為「未來20、25年的石油」（It’s the oil of the next 20, 25 years），稱其重要性超過互聯網，並批評部分州拒絕為新數據中心發放建設許可證，認為此類設施將為地方帶來財富。特朗普直言，「數據中心很棒，它們能讓人們致富，也能讓各州變得富裕。」（The data centers are great, and they make people wealthy, and they make states wealthy.）
Holy crap POTUS just phoned in @JensenHuang live on stage at All In Summit— Ben Pouladian ✈️ All-in Summit (@benitoz) September 14, 2026
We will not lose the ai race! And whatever Dario said this weekend won’t stop our progress
This made my morning!$NVDA pic.twitter.com/Sr4wV9kMfz