FM財自 | 最難複製的不是交易方向而是忍耐

市場每天都有新故事，能長期活下來的，通常不是猜中下一篇新聞的人，而是守得住一時衝動的人。 投資是大數法則。贏的時候多賺一些，輸的時候少賠一些，一點一滴累積，贏多輸少，漸漸就可再提高勝算。 別神化一筆交易，也別因為連續幾筆止損、牛熊收回、期權long變廢紙、期權short被震走，就否定一個本來不錯的策略，成敗關鍵在時機及心態。好的交易心態，建基於注碼控制及不要太貼市。貼得太近，每天的震盪都會變成情緒，情緒一上路，策略就心軟。

每種好策略都有虧損期，要看時機，交易必先等機會。定止蝕，先問自己能否承受這筆損失才出手。過程最容易猶豫，回調時懷疑自己錯了，但即使懷疑，也盡量按既定策略執行：牛熊證收回就算，long變廢紙也罷，總是輸有限。因為破壞原計劃，長期才是虧損的最大根源。 自己留流程才有時間等運氣 提早止損或提早止賺，這次對了，下次可能錯過後面一大段，拖低回報，所以寧願不提早止賺，也不隨便提早止蝕，先守自己的潛規則。態度不對，再好的方法也逃不過每天震盪裡的那些恐懼。

交易很難複製，有人連long call都all in，多半是新手。注碼一大，最容易被震走，後來發覺方向對了，人卻早已止蝕離場。錯的態度配過重的注碼，可以應贏卻輸，或只贏粒糖，方向對，不等於策略對。計劃被自己親手拆掉，比看錯方向更無奈。 期權long常輸，往往不是「大市看錯」，而是標準差與概率。一，不知近月long勝率低、槓桿高。二，浮動盈虧金額自己承受不起。三，出手前沒有預輸光的準備，以為可以隨機應變。四，頻繁出手，每日long，甚至用期權來短炒。無論long還是short，都講究淡定，不能太短線。

別人分享的策略難複製，自己的流程可以留。流程在，才有時間等運氣。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。