沽注一擲原型｜Michael Burry質疑AI公司籲控制發展速度　目的為炒作IPO

近期出現多宗人工智能（AI）失控入侵網站的事件，AI公司Anthropic和OpenAI一致同意及呼籲放慢發展AI的速度。引起電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry批評上述兩間公司，以及其他AI巨頭呼籲放慢發展AI的言論，其實是「自私自利」（self-serving），因為放慢研發速度有助拉開技術差距，有利壟斷市場，以及炒作公司的首次公開招股（IPO）。
Burry認為，目前Anthropic和OpenAI是大型語言模型（LLM, Large Language Model），本質上仍不是具備真正獨立推理能力的通用AI（AGI, Artificial General Intelligence），現在沒有需要放慢發展AI的速度。
另外，Burry提及OpenAI與Anthropic的競爭對手正在快速追上，如果現在降低研發速度，拉開技術差距，有利壟斷市場。Burry直言，呼籲放慢發展AI的言論，實際上是掩蓋其「無法控制的增長放緩」（uncontrollable slowing growth）。
Burry表示OpenAI與Anthropic支持放慢發展AI，有助炒作與吹噓IPO，當一家AI公司稱「我們AI太厲害，甚至於可能變得危險」（We are so awesome it could become dangerous），有助支撐其上市估值。
Let's all take a moment to understand how self-serving it is for OpenAI, Anthropic and other execs of big hyperscalers to talk of slowing things down.— Cassandra Unchained (@michaeljburry) September 14, 2026
1. LLMs are not AI and won't be AGI. There is nothing AI to slow down.
2. Competition is coming up fast, slowing benefits…