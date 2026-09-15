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財經
出版：2026-Sep-15 15:11
更新：2026-Sep-15 15:11

沽注一擲原型｜Michael Burry質疑AI公司籲控制發展速度　目的為炒作IPO

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理Michael Burry批評AI巨頭呼籲放慢發展AI的言論。(資料圖片)

理Michael Burry批評AI巨頭呼籲放慢發展AI的言論。(資料圖片)

近期出現多宗人工智能（AI）失控入侵網站的事件，AI公司Anthropic和OpenAI一致同意及呼籲放慢發展AI的速度。引起電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry批評上述兩間公司，以及其他AI巨頭呼籲放慢發展AI的言論，其實是「自私自利」（self-serving），因為放慢研發速度有助拉開技術差距，有利壟斷市場，以及炒作公司的首次公開招股（IPO）。

Burry認為，目前Anthropic和OpenAI是大型語言模型（LLM, Large Language Model），本質上仍不是具備真正獨立推理能力的通用AI（AGI, Artificial General Intelligence），現在沒有需要放慢發展AI的速度。

另外，Burry提及OpenAI與Anthropic的競爭對手正在快速追上，如果現在降低研發速度，拉開技術差距，有利壟斷市場。Burry直言，呼籲放慢發展AI的言論，實際上是掩蓋其「無法控制的增長放緩」（uncontrollable slowing growth）。

Burry表示OpenAI與Anthropic支持放慢發展AI，有助炒作與吹噓IPO，當一家AI公司稱「我們AI太厲害，甚至於可能變得危險」（We are so awesome it could become dangerous），有助支撐其上市估值。

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