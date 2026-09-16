AI概念股走弱 港股挫250點 成交創四個月新低

受美債息衝上5厘高位、外圍美股回吐，加上內地最新公布的零售與固定資產投資數據遜於預期影響，港股昨日高開低走。受到AI大模型概念股走弱拖累，恒指臨近收市跌幅擴大，全日挫250點，收報24,667點，大市成交金額更萎縮至1,872億元，創下近 4 個月以來的低位。
另一方面，科指更連跌7日，為近一年最長連跌，昨收報4291點，挫26點。昨日港股受到全球三大人工智能(AI)巨頭的管理層罕有地達成共識，呼籲放慢先進AI模型的發展步伐的言論影響，拖累AI大模型概念股走弱所致，內地人工智能大模型股智譜(2513)日前配股集資，拖累股價表現，插5.6%，收報680元、MINIMAX-W(0100)挫逾7%，收報234元。相反，傳統科網股則逆市向上，網易(9999)、騰訊(0700)及阿里巴巴(9988)升幅由1.2%至2.7%。
繼智譜配股集資後，有傳「國產GPU四小龍」之一的壁仞科技(6082)據報也考慮配售股份籌集資金，外電指壁仞科技考慮配售10億美元，相當於約78億港元股份，以幫助其人工智能(AI)發展計劃籌集資金，壁仞科技昨跌逾3%，收報32.06元。
除了AI大模型概念股走弱拖累大市之外，中國國家統計局昨公布8月份的關鍵經濟數據，數據結果遜市場預期，加深了市場對內需不足的憂慮。其中，社會消費品零售總額僅增長 0.4%，顯著低於市場預期，顯示國內消費信心依然疲弱；以及固定資產投資同樣未達預期，反映企業投資動能放緩。
另外，亞太區股市同樣受到放慢先進AI模型發展步伐的言論打擊，加上受到美債收益率衝破5厘，以及全球科技股回吐拖累，台股與韓股昨全線走低，分別下跌0.77%及0.85%；內地 A 股則受累於消費數據疲弱，滬指收跌0.54%。