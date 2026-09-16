恒生指數反覆升46點　聯想升逾8%(更新)

中東局勢升溫，沙特阿拉伯對也門發動空襲，國際油價、美國債息進一步攀升，同時聯儲局議息成為市場焦點，美股繼續受壓。恒指昨日跌250點後，今早（16日）反彈高開122點，報24,789點。行政長官今日發表《第一份五年規劃》及《施政報告》，市場觀望氣氛濃厚，恒指走勢反覆，大市高開後，開市已為全日高位所在，升幅迅速蒸發並倒跌最多92點，低見24574點後止跌，並反覆向上收窄跌幅，半日升30點，報24,697點。大市午後窄幅上落，徘徊在24,700水平，最終升46點，收報24,713點，成交1,810.85億元。國指升1點，報8,206點；科指升34點，報4,325點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.23%，報433.4元；美團（3690）跌0.4%，報74.45元；京東（9618）跌0.38%，報105.9元；阿里巴巴（9988）跌0.93%，報106.2元；百度（9888）跌0.96%，報88.05元；小米（1810）跌1.21%，報26.18元；快手（1024）跌0.47%，報29.66元；網易（9999）跌0.16%，報186.8元。
聯想（992）升8.33%，報33.8元。
人工智能（AI）股方面，MiniMax（100）升1.45%，報238元；智譜（2513）升5.88%，報720元。
滙控（005）升0.82%，報160.9元。友邦（1299）升1.25%，報77元。
泡泡瑪特（9992）升0.26%，報152.6元。