恒生指數反覆升46點　聯想升逾8%(更新)

中東局勢升溫，沙特阿拉伯對也門發動空襲，國際油價、美國債息進一步攀升，同時聯儲局議息成為市場焦點，美股繼續受壓。恒指昨日跌250點後，今早（16日）反彈高開122點，報24,789點。行政長官今日發表《第一份五年規劃》及《施政報告》，市場觀望氣氛濃厚，恒指走勢反覆，大市高開後，開市已為全日高位所在，升幅迅速蒸發並倒跌最多92點，低見24574點後止跌，並反覆向上收窄跌幅，半日升30點，報24,697點。大市午後窄幅上落，徘徊在24,700水平，最終升46點，收報24,713點，成交1,810.85億元。國指升1點，報8,206點；科指升34點，報4,325點。