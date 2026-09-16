五年規劃・施政報告｜港交所唐家成：支持大宗商品交易生態圈　全力配合

行政長官李家超今日（16日）發表香港第一個五年規劃及新一份施政報告。港交所主席唐家成表示，兩份政策文件清晰闡述香港未來五年的發展願景及策略方向，帶領香港主動對接國家發展戰略，推動香港實現長期及以價值為本的可持續發展。
他提及，港交所將全力配合施政方向，進一步鞏固提升香港國際金融中心的地位，持續提升香港作為全球離岸人民幣樞紐的功能，並支持大宗商品交易生態圈的發展。
港交所行政總裁陳翊庭亦指，將全力支持相關重要規劃，透過以連接「人、貨、場」為主線，構建更全面、更具國際競爭力的多元資產生態圈。
她強調，港交所積極吸引更多全球長期資本、支持優質企業發展、推進人民幣國際化，以及提升市場風險管理能力，從而構建更穩健和更具活力的金融市場，鞏固提升香港作為領先國際金融中心的地位。
德勤呂志宏：黃金是理想切入點
德勤中國香港政府及公共服務行業主管合夥人呂志宏表示，黃金是香港構建大宗商品交易生態圈的理想切入點，歡迎《施政報告》提出成立「大宗商品交易聯合工作組」，並計劃於2027年首季啟用黃金中央清算系統，同步推動港交所與指定銀行合作開展代幣化倉單融資試點，顯示政府在建設黃金及大宗商品交易中心上的前瞻部署。
呂志宏認為，香港黃金市場發展關鍵在於倉儲、定價、結算及黃金相關產品設計的協同提升。透過黃金中央清算系統及代幣化倉單融資，企業可在跨境供應鏈金融中獲得更快的結算、更靈活的資金周轉，同時透過鏈上實物追蹤技術，提升跨境供應鏈金融的透明度與風險管理。