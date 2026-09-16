五年規劃・施政報告｜港交所唐家成：支持大宗商品交易生態圈　全力配合

行政長官李家超今日（16日）發表香港第一個五年規劃及新一份施政報告。港交所主席唐家成表示，兩份政策文件清晰闡述香港未來五年的發展願景及策略方向，帶領香港主動對接國家發展戰略，推動香港實現長期及以價值為本的可持續發展。

他提及，港交所將全力配合施政方向，進一步鞏固提升香港國際金融中心的地位，持續提升香港作為全球離岸人民幣樞紐的功能，並支持大宗商品交易生態圈的發展。

港交所行政總裁陳翊庭亦指，將全力支持相關重要規劃，透過以連接「人、貨、場」為主線，構建更全面、更具國際競爭力的多元資產生態圈。