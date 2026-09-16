五年規劃・施政報告｜積金局：支持優化ITCIS　放寬強積金ETF限制

積金局主席劉麥嘉軒表示支持，指局方會研究優化ITCIS規管框架的立法建議，以提供更多緊貼指數強積金基金供計劃成員選擇。 (資料圖片)

行政長官李家超今日（16日）發表香港第一個五年規劃及新一份施政報告。《施政報告》提到在年底前完成檢討強積金制度下緊貼指數集體投資計劃（ITCIS）的相關規管框架，並就優化建議諮詢持份者，以及取消強積金基金投資合資格指數追蹤交易所買賣基金（ETF）的總投資上限等限制。積金局主席劉麥嘉軒表示支持，指局方會研究優化ITCIS規管框架的立法建議，以提供更多緊貼指數強積金基金供計劃成員選擇。

她提及，積金局並將放寬強積金基金投資合資格指數追蹤ETF的限制，取消相關總投資上限，以提升強積金基金善用本地優質ETF作資產配置的靈活性，促進投資組合多元化。