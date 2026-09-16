五年規劃・施政報告｜積金局：支持優化ITCIS　放寬強積金ETF限制

行政長官李家超今日（16日）發表香港第一個五年規劃及新一份施政報告。《施政報告》提到在年底前完成檢討強積金制度下緊貼指數集體投資計劃（ITCIS）的相關規管框架，並就優化建議諮詢持份者，以及取消強積金基金投資合資格指數追蹤交易所買賣基金（ETF）的總投資上限等限制。積金局主席劉麥嘉軒表示支持，指局方會研究優化ITCIS規管框架的立法建議，以提供更多緊貼指數強積金基金供計劃成員選擇。
她提及，積金局並將放寬強積金基金投資合資格指數追蹤ETF的限制，取消相關總投資上限，以提升強積金基金善用本地優質ETF作資產配置的靈活性，促進投資組合多元化。
推動強積金改革 首階段「全自由行」年內推行
劉麥嘉軒表示，積金局全力推動強積金改革，強積金首階段「全自由行」將於今年內推行，讓2025年5月1日或之後入職的僱員可更靈活地管理強積金投資。
她指，局方亦積極支援政府籌備推行涵蓋其餘僱員的次階段強積金『全自由行』的立法建議，進一步提升市場競爭，推動受託人持續提升服務質素，為計劃成員爭取更佳退休保障。
她又指，《施政報告》提出的一系列措施，展現政府持續深化改革、提升金融市場競爭力和增強市民退休保障的決心，有助推動強積金制度與時並進，進一步提升制度效率及投資選擇，為計劃成員創造更大價值。