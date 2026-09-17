字節跳動創辦人張一鳴受惠AI熱潮　登彭博富豪榜亞洲首富

報導指出，現年43歲的張一鳴近年財富快速累積。彭博自2019年3月開始追蹤其身家時，當時估值約130億美元，如今已升至1055億美元，短短數年間增加逾8倍。受到市場重新評估字節跳動企業價值的影響，只計今年9月他的個人財富就增加超過120億美元。

字節跳動創辦人張一鳴的財富再攀高峰，根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）截至9月15日數據，張一鳴身家達1,055億美元（約8,276億港元），首度躍居亞洲首富。

UNIQLO創辦人柳井正列第四

截至目前，亞洲富豪前5名中，張一鳴以1055億美元居冠；印度企業家阿達尼（Gautam Adani）以1048億美元排名第二；印度信實工業（Reliance Industries）董事長Mukesh Ambani身家813億美元位居第三；「UNIQLO」母公司迅銷集團（Fast Retailing）創辦人柳井正以637億美元（排名第四；農夫山泉創辦人鍾睒睒則以591億美元位居第五。

報道表示，張一鳴財富大幅成長，與字節跳動近年將AI列為重要發展方向有關，除TikTok持續在全球市場擴張，也積極發展人工智能，旗下產品包括AI助手「豆包」及影片生成模型Seedance。隨著AI產業熱度持續升高，這些新業務也成為外界評估字節跳動未來成長潛力的重要因素。