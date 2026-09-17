美議息結果今公布 中金公司：美聯儲持續大幅加息機會不大

中金公司昨舉行第三季度投資策略媒體簡報會，中金公司研究部首席海外與港股策略分析師、董事總經理劉剛表示，美聯儲即將公布議息結果，他認為持續大幅加息的可能性不大，相信加息相對港股的影響亦有限，因為貨幣條件只是其中一個影響港股的因素。他又預期美股將維持高位震盪格局。 劉剛舉例指，以2017及2019的情況來說明，於2017年時，美聯儲亦曾經加息，但當時港股上升。相反，於2019年時，美聯儲曾減息但港股表現一般，因為還要看港股的基本面能否蓋過加息所帶來的影響。

對於美股的看法，劉剛稱對美股的取態「不悲觀」，他預期美股將維持高位震盪格局。儘管市場對Anthropic、OpenAI等龍頭的高額融資與未來回報率存有疑慮，但美國消費依然強勁，美股整體盈利基本面仍具足夠韌性。 投資主線策略方面，中金公司首席經濟學家、資深董事總經理繆延亮指出，目前有兩個投資主線策略，一為AI技術革命，二為貨幣技術重建。這兩個投資主線對資產配置尤其重要，首先有很多人認為AI發展會大大影響就業市場，AI發展速度快，且能壓低勞動階層的收入比例，大大壓縮就業市場上的崗位，並且抑制總需求，這意味著未來經濟增長將更加依賴財政擴張與再分配機制。