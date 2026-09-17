恒生指數半日跌180點　美聯儲加息地產股受壓

美聯儲一如市場預期宣布加息0.25厘，並暗示年內或再加息1次，美股繼續受壓。恒指昨日反彈升46點後，今早（17日）低開233點，報24,480點大市低開後，大市走勢向下跌幅擴大，曾跌356點，低見24,357點，其後大市喘定，跌幅逐步收窄，半日跌180點，報24,533點，成交991.46億元。國指跌47點，報8,158點；科指跌32點，報4,292點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.29%，報427.8元；美團（3690）跌2.35%，報72.7元；京東（9618）跌1.13%，報104.7元；阿里巴巴（9988）跌1.04%，報105.1元；百度（9888）跌1.14%，報87.05元；小米（1810）跌0.84%，報25.96元；快手（1024）升0.94%，報29.94元；網易（9999）跌0.75%，報185.4元。