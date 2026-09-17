恒生指數跌109點　港P不變地產股跌幅收窄(更新)

美聯儲一如市場預期宣布加息0.25厘，並暗示年內或再加息1次，美股繼續受壓。恒指昨日反彈升46點後，今早（17日）低開233點，報24,480點大市低開後，大市走勢向下跌幅擴大，曾跌356點，低見24,357點，其後大市喘定，跌幅逐步收窄，半日跌180點，報24,533點。大市午後初段走勢向下，在24,500點以下爭持後，跌幅再次逐步收窄，最終跌109點，收報24,604點，成交1,855.86億元。國指跌31點，報8,175點；科指跌14點，報4,310點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.71%，報426元；美團（3690）跌2.08%，報72.9元；京東（9618）跌0.85%，報105元；阿里巴巴（9988）跌1.04%，報105.1元；百度（9888）跌0.8%，報87.35元；小米（1810）跌0.15%，報26.14元；快手（1024）升0.94%，報29.94元；網易（9999）跌0.91%，報185.1元。