美聯儲加息0.25厘　恒生指數低開233點　新世界低開逾2%

美聯儲一如市場預期宣布加息0.25厘，並暗示年內或再加息1次、加幅0.25厘，美股繼續受壓。恒指昨日反彈升46點後，今早（16日）低開233點，報24,480點。國指低開79點，報8,127點；科指低開44點，報4,281點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.66%，報426.2元；美團（3690）低開1.88%，報73.05元；京東（9618）低開1.32%，報104.5元；阿里巴巴（9988）低開1.13%，報105元；百度（9888）低開1.59%，報86.65元；小米（1810）低開1.83%，報25.7元；快手（1024）低開1.55，報29.2元；網易（9999）低開1.39%，報184.2元。
聯想（992）高開0.59%，報34元。
美國加息後，地產股亦向下，恒地（012）低開1.31%，報25.6元；新地（016）低開1%，報108.5元；新世界（017）低開2.29%，報5.75元：恒隆地產（101）平開，報6.735元；長實（1113）低開0.91%，報45.86元。
滙控（005）低開1.18%，報159元。友邦（1299）低開1.17%，報76.1元。
泡泡瑪特（9992）低開0.59%，報151.7元。