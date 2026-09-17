美國議息｜金管局上調基本利率至4.25厘　余偉文料港美息差將擴闊

余偉文指，香港貨幣金融市場有序運作，但美國加息後，港美息差會進一步擴闊，或會見到套息交易導致港元走弱，港匯及拆息走勢會有不同變數，主要受到港美息差、港元資金供求受資本市場活動，以及季節性因素影響，存貸利率方面銀行會考慮資金供求、拆息、資金成本結構因素等，評估是否要調整。

香港金管局表示，因應美國加息0.25厘，將基本利率上調0.25厘至4.25厘，即時生效，為3年以來首次加息。

余偉文提及，美國息率變化仍不確定，主要取決於通脹走勢、就業市場，以及不同經濟數據，對香港利率環境亦有影響。他提醒，市民置業、投資或借貸決定時，要充份考慮及管理利率風險，局方會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

金管局指，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率，目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。所以根據預設公式，基本利率設定於4.25厘。