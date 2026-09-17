美國議息｜特朗普：應減息至1厘甚至更低

美國聯儲局議息後宣布加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至3.75厘至4厘，點陣圖顯示年內或再加息。總統特朗普隨後在社交媒體上敦促聯儲局減息，表示應降至1厘甚至更低，因為美國擁有世界最佳的信用評級。

特朗普指，如果美國停止與存在貿易逆差的國家進行貿易，美國每年可獲得至少1.5萬億美元收益。特朗普稱，美國幾乎在「扶持」（carrying）全世界所有國家，不能再維持現況下去，美國要盡快減息。

不過，特朗普在出席競選活動時，對記者表示仍對沃什（Kevin Warsh）抱有信心，又透露曾與沃什討論議息事宜，已向他表明利率太高並不太合適，又直言沃什面對一個難搞、有敵意的聯儲局理事會，曾對其表示「最好還是跟著理事會投票，反正結果也沒什麼用。」（You might as well vote with the board. It’s not going to matter.）