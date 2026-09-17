恒大汽車中期轉賺　表示不再經營汽車製造業

恒大汽車表示，期內集團並無開展任何汽車製造業務，集團於中國的所有生產設施已透過出售相關中國附屬公司或相關中國附屬公司的破產程序予以出售或正在出售。集團不再經營汽車製造業務，且無意恢復該等業務。

該集團並稱，已完成轉型，由汽車製造商轉為輕資產企業，將集中資源於技術服務業務、電池貿易業務及債務重組。公司將繼續與清盤人及相關債權人就集團債務的整體重組進行討論，該等債務絕大部分結欠清盤人控制下的關聯方。

已接獲復牌指引 盡快復牌

另外，恒大汽車股份已自2025年4月1日起於港交所暫停買賣。恒大汽車指，已接獲港交所的復牌指引，並正積極採取措施以達成復牌指引，包括以上文所述技術服務業務及電池貿易業務為基礎，證明公司符合上市規則的規定，以期在切實可行的情況下盡快恢復其股份買賣。