國泰與香港快運上月接載逾360萬人次　創歷年新高

國泰航空在今年首8個月，載客量較去年同期增加15%。國泰與香港快運上月共接載逾360萬人次。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，休閒旅遊需求在上月維持穩健，當中以香港及內地前往短途目的地的航線，表現尤其理想。此外，隨著新學年開始，前往北美及英國的留學生客流於8月底顯著增加。展望未來，儘管9月的客運需求向來相對淡靜，預料在國慶黃金周假期臨近時需求將回升。

香港快運上月載客量微跌

香港快運於上月接載超過79萬人次，較去年同月微降1%。劉凱詩表示香港快運的內地航線於上月繼續深受歡迎，在運力增長下，內地航線的整體載客率仍高達90%。新開通的無錫直航服務廣受顧客歡迎，帶動內地網絡的整體表現。隨著暑假旅遊高峰結束，預期9月份的需求相對淡靜。公司會專注於刺激整體網絡的旅遊需求，並作出最佳的運力部署。

國泰貨運於上月共運載逾15萬噸貨物，按年上升9%。劉凱詩表示在8月份，各個主要市場的貨運需求均保持穩健。「國泰－特殊貨物運送」方案受惠於亞洲區內強健的半導體運輸需求，而「國泰－醫藥品運送」方案亦在歐洲及內地市場錄得顯著增長。此外，「國泰優先運送」方案持續有理想表現，反映付貨人在傳統年末航空貨運旺季來臨前補充庫存的需求殷切。