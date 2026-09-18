華為2027年推出兩款新一代AI晶片 重點為「大規模連接技術」

除升級晶片，華為更將重點放在「大規模連接技術」。汪濤表示，隨著AI模型日益龐大，單一晶片已無法滿足需求，因此如何讓大量晶片高效率協同運作，將成為下一代AI系統競爭關鍵。

《路透社》報道，根據規劃，華為將於2027年第一季推出「960DT」，第三季再推出「昇騰960PR（Ascend 960PR）」。雖然華為並未公布詳細規格，但外界普遍認為，這將是其下一代AI訓練與推理平台的重要核心。

新技術助晶片快速交換資料

他指出，華為研發的「UnifiedBus」技術，將成為未來大型AI系統的重要基礎，可讓大量晶片快速交換資料、提升協作效率。根據華為公布資料，公司已基於UnifiedBus技術開發11款半導體產品，用於超大型算力系統建設。華為最大的「超集群（Supercluster）」系統，最多可支援100萬顆AI處理器協同運作。

此外，華為也已向超過370家客戶出貨逾1,000套「超節點（Supernode）」系統。所謂超節點，是指將大量AI晶片整合運算，共同完成複雜AI任務。不過，華為並未透露單一超節點可連接多少晶片，也未公布客戶名單。