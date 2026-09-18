美聯儲逾3年來首加息 分析指屬預防性質 港銀不跟隨料對樓市衝擊有限

美國聯儲局自2023年7月以來首次加息以抑制通脹，將聯邦基金利率目標區間上調25個基點達3.75厘至4厘，符合市場預期。香港金管局將貼現窗基本利率上調25個基點達4.25厘。不過，多家銀行暫未跟隨上調最優惠利率(P)，反映本港銀行體系流動性仍然充裕。分析認為，今次加息屬預防性質，旨在穩定通脹預期，未必意味美國將展開新一輪大幅加息周期，加上港息未有同步上升，對本港樓市的實際影響有限。

美國聯儲局主席沃什自今年5月接掌聯儲局以來首次加息。他表示美國經濟持續增強且展現韌性，失業率維持低位，但通脹已連續多年高於政策目標，相關風險正在上升，相信加息有助推動通脹盡快回落至2%的目標水平。

中原集團創辦人施永青表示，美國通脹並非源於經濟過熱，主因是戰爭導致油價上升所形成，因此「加息係毫無幫助，唔容易即時取得成效」。他認為，加一次息不能夠有效壓抑通脹，估計「今年內會有第二次，亦唔係話明年就唔使加，只係暫時未講加幾多次」；因此對全球金融市場造成「幾大嘅衝擊」，對世界經濟都會有影響，而香港「未必能夠置身於事外」。多家香港主要銀行未有跟隨美國加息。滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港及渣打銀行昨日均宣布維持最優惠利率不變。中原按揭董事總經理王美鳳表示，港銀按兵不動，反映銀行體系資金充裕，亦顯示本港銀行在資金流動性及息率調整方面具一定韌性，對樓市而言屬正面消息，可減輕市場對供樓負擔增加的憂慮。施永青續指，本港租務市場目前表現活躍，租金持續穩步上升，因此加息帶來的影響未必太大。若租金持續向上，可在一定程度上抵銷高息環境對樓市的負面影響。但他預期下半年樓價升勢或有所放緩，估計年底前樓價升幅約1%至2%。另一方面，金管局總裁余偉文表示，隨着港美息差進一步擴闊，套息交易有機會增加，令港元匯價逐步轉弱。