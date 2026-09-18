恒生指數升146點　聯想升近一成(更新)

美聯儲一如預期宣布加息0.25厘，美國債息回落，加上國際油價亦下跌，美股三大指數造好。恒指昨日跌逾100點後，今早（18日）反彈高開119點，報24,723點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升258點，高見24,862點，其後升勢稍為回順，半日升164點，報24,768點。大市午後初段再發力，升幅再擴大，升穿24,800水平，逼近全日高位後，升勢再次回順，升146點，收報24,750點，成交2,665.13億元。國指升50點，報8,225點；科指升94點，報4,405點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.64%，報419元；美團（3690）升0.41%，報73.2元；京東（9618）無升跌，報105元；阿里巴巴（9988）升4%，報109.3元；百度（9888）跌0.17%，報87.2元；小米（1810）升1%，報26.4元；快手（1024）升2.67%，報30.74元；網易（9999）跌0.81%，報183.6元。