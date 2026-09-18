恒生指數半日升164點　聯想升逾7%(更新)

美聯儲一如預期宣布加息0.25厘，美國債息回落，加上國際油價亦下跌，美股三大指數造好。恒指昨日跌逾100點後，今早（18日）反彈高開119點，報24,723點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升258點，高見24,862點，其後升勢稍為回順，半日升164點，報24,768點，成交1,069.84億元。國指升41點，報8,216點；科指升75點，報4,385點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.14%，報425.4元；美團（3690）升0.41%，報73.2元；京東（9618）無升跌，報105元；阿里巴巴（9988）升3.62%，報108.9元；百度（9888）升1.77%，報88.9元；小米（1810）升0.23%，報26.2元；快手（1024）升1.6%，報30.42元；網易（9999）跌1.08%，報183.1元。