元朗YOHO MALL貼身服務被讚「諗唔到都有」 免費防刮腳跟貼 借SIM卡取卡針

有網民發現元朗YOHO MALL的顧客服務中心提供大量免費貼身服務，大讚安排「好堅」(資料圖片)

市民往商場逛街購物，經常遇到需要向顧客服務中心求助。有網民發現元朗YOHO MALL的顧客服務中心提供大量免費貼身服務，大讚安排「好堅」：「你諗唔到嘅佢都有！」，由借用SIM卡取卡針、免費取防刮腳貼、生日蠟燭及生日牌等，可謂全方位支援。

最近有網民前往位於元朗的YOHO MALL，發現商場顧客服務中心與其他只提供基本服務大有分別，驚訝大部份為免費，種類之多也是難以想像，「原來依家啲商場已經進化到貼身用品都提供既服務」，她拍下單張，可見提供大量服務及設施，「防刮腳跟貼、外用膏貼、退熱貼、防蚊貼、衣物去漬濕紙巾、補鞋膠水、連生日牌同蠟燭都有⋯⋯你諗唔到嘅佢都有⋯大部份都係免費㗎！好堅！」，並希望商場日後可以繼續提供服務。 笑言「連生日牌同蠟燭都有」 根據YOHO MALL官網，商場大使會在上午10時至晚上10時為客人提供「全面貼心」消閒購物服務，分為10大種類，包括商場服務、幼兒服務、物品借用服務、物品供應服務、資料查詢服務、急救服務、慈善服務、寵物服務、充電服務及樂齡服務。除了本地電話、嬰兒車、雨傘、輪椅、寵物手推車借用等，同時包括女性衞生用品、八達通增值服務、信件代寄等；亦有郵票、嬰兒紙尿片、利是封、影印等收費服務。另外，商場更提供罕見服務，如奶瓶加熱、補鞋膠水借用、SIM卡取卡針借用、防刮腳跟貼供應、生日蠟燭及生日牌供應、眼鏡布供應、束髮橡筋供應。