FM財自 | 美息落實港股反彈 短線仍看25100點

聯儲局周三加息四分一厘，將聯邦基金利率上調至3.75至4%，是三年多來首次加息。主席華許任內首度出手，主要針對通脹仍然偏高，加上中東局勢推高油價的風險。美股當日先跌，比較有代表性的NDX先跌後V，周四更大幅上漲，帶點逼空成份。 道指漲0.6%收在51778點，標指漲1.14%，納指100升500點或1.73%，半導體指數週周三加息也不跌，周四當然更強勢，INTC漲7%，因油價及十年期美債息由高位回軟，加息落實，空頭平倉造成，筆者在落實加息前文中寫過，別以為加息一定要跌的簡單思維，這才是市場。

港股周四(9/17)跟隨外圍早段跌逾300點，低見24357點，然而在淡友的喝彩聲中，恒指下午漸漸拉升收窄跌幅，主要是受納指期貨當時已漲近300點之助，恒指收市只跌109點，情況跟美股節奏。 留意低殘股份反撲 金管局按機制將基本利率上調至4.25厘，但滙豐、中銀香港及渣打均維持最優惠利率不變，分別為5厘及5.25厘。樓按即時衝擊有限，不過拆息與H按仍須留意，定按相對吸引力或再提高。 今天(9/18)港股高開約119點，早段升逾200點，科指相對強勢，明顯承接隔夜美股的漲勢而出現空頭回補。阿里巴巴由弱轉強，一度升逾3%，晶片股中芯及華虹走勢強勁；快手抽升約1%至2%，公司昨天回購約50萬股，昨天低位29.14元似浪底，但未來要快速升破31元，才可增加見底機率。

百度一度升逾3%，升穿十日線，主動買盤多但90元未穩。聯想再升逾4%，升過前頂，再破歷史新高，市場繼續消化其AI伺服器及基礎設施業務增長、估值對標傳統硬件上修的說法，不過升破歷史高位，值博率減低。智譜狂跌11天後今天再彈，公司上調年底年化經常性收入指引至30億美元，南向資金近日持續吸納，估計未來有機可反彈上825元。 恒指關鍵阻力位仍然是25100點，後市變數仍在油價、中東局勢，以及經濟數據，數據影響著年底前會否再加一次息的決定。今日港股美股反彈帶點逼空意味，可留意高息、防守或已調整較多的板塊股份，分注部署較穩妥。在炒股不炒市的年代，留意低殘股份的反撲，類似阿里巴巴或晶片股的突然回升，應該不難發生在其他股份身上。

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