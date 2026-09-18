結業潮｜馬鞍山耀安邨唯一快餐店結業 街坊歸咎一原因

馬鞍山耀安邨於1988年落成，是馬鞍山新市鎮第二個入伙的屋邨，邨內有耀安商場提供居民生活衣食住行需要。(網上圖片)

馬鞍山耀安邨於1988年落成，是馬鞍山新市鎮第二個入伙的屋邨，邨內有耀安商場提供居民生活衣食住行需要。近日有網民指，商場唯一快餐店剛於本月13日結業，該舖位被木板圍封，並貼有告示交代「租約期滿」，帖文引來街坊留言，嘆今後外出三餐更不方便，有人指出結業「致命傷」，歸咎於不少長者無光顧卻霸佔座位，令真正想光顧的食客無位可坐，直言「唔執就假」。

有網民在Facebook群組「馬鞍山人和事」發帖，無奈表示：「耀安邨內，唯一一間快餐店都執咗，好唔方便，會唔會開第二間？」帖文引來其他街坊留言，有人叫苦「乜都無得食」、「耀安邨咩都執咩都無，條村無人理」、「耀安邨大部份食肆都執笠」，亦有人直言「太多阿婆阿伯無幫襯又入去霸住啲位，緊係執為妙」、「無幫襯又坐成日，唔執就假」、「開茶記佢地無得隨便入」，不過有街坊引傳聞指，稍後或有另一品牌快餐店進駐。