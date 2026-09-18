五年規劃・施政報告2026｜丘應樺：出海專班助內企出海　同時惠及本地中小企

商務及經濟發展局局長丘應樺於《香港第一個五年規劃》和《施政報告》相關措施記者會上表示，商經局去年成立內地企業出海專班，至今已協助超過340間內地企業在香港設立或擴展業務，出海專班將進一步鞏固香港作為內地企業走出去的平台。

丘應樺指，今年施政報告按五年規劃的整體部署和方向推出相應措施，強化四大中心，包括香港作為國際貿易中心的地位，亦深化建設區域知識產權貿易中心，以發揮香港國際化的優勢，同時開拓機遇，為香港的經濟不斷注入新的動能。