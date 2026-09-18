五年規劃・施政報告2026｜丘應樺：出海專班助內企出海　同時惠及本地中小企

商務及經濟發展局局長丘應樺於《香港第一個五年規劃》和《施政報告》相關措施記者會上表示，商經局去年成立內地企業出海專班，至今已協助超過340間內地企業在香港設立或擴展業務，出海專班將進一步鞏固香港作為內地企業走出去的平台。
丘應樺指，今年施政報告按五年規劃的整體部署和方向推出相應措施，強化四大中心，包括香港作為國際貿易中心的地位，亦深化建設區域知識產權貿易中心，以發揮香港國際化的優勢，同時開拓機遇，為香港的經濟不斷注入新的動能。
形容出海專班「相輔相承」 同時助本地企業
被問及出海專班會否惠及本地中小企，丘應樺指，出海專班除了協助內地企業「出海」，同時亦協助本地中小企，因為出海專班亦會招攬本地中小企一同「出海」，又以早前特首李家超出訪為例，一同帶內地及本港企業出訪。
他指「出海」目的是讓內地與本港企業「對接」，因為內地公司「出海」是需要在香港成立公司，從而令本港企業有機會走入內地。他又形容，出海專班有「相輔相承」作用，令企業可以「走出去、引進來」。
逾40間公司洽談落戶北都
被問及香港與新加坡的競爭，丘應樺表示正有大型企業落戶香港，與本港連接大灣區，以及給予對方具競爭力的土地使用方案等因素有關，又透露至今與超過40間公司洽談落戶北都，很多是科技企業，包括氫能及新能源的公司。