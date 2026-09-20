巴菲特卸任巴郡董事長　交棒71歲兒子侯活

「股神」巴菲特（Warren Buffett）9月18日正式卸下巴郡（Berkshire Hathaway）董事長職務，結束超過61年的掌舵生涯。巴郡宣布，96歲的巴菲特將轉任「名譽董事長」（Chairman Emeritus），並繼續擔任董事；董事會則選出其兒子、71歲的侯活巴菲特（Howard Buffett）接任。
巴郡在9月18日發布聲明指出，巴菲特即日起擔任名譽董事長，仍將留任董事會，並繼續提供意見。侯活則依照公司長期接班計劃，接任董事長一職，負責非執行性董事長職務。
巴菲特續留董事會 提供意見
巴菲特在致股東信中表示，他自1965年開始服務巴郡，至今已61年，並形容自己仍擁有「世界上最好的工作」。他也表示，自己對巴郡未來的發展感到信心十足。
這次人事異動並不代表巴菲特完全退出巴郡。公司表示，他仍將是董事會成員，繼續提供意見。不過，巴郡的日常經營早已交由接班人阿貝爾（Greg Abel）負責。
巴菲特在2025年底卸任巴郡行政總裁，由長期副手阿貝爾接任。今次再卸下董事長職務，代表巴郡延續多年的接班安排又向前推進一步。
股神去年卸任行政總裁
阿貝爾在公司聲明中表示，巴菲特對巴郡及股東所產生的影響，在美國企業史上幾乎無可比擬。他強調，巴菲特建立的企業文化及其重視的價值觀，仍將是巴郡的核心，而侯活巴菲特將負責守護這套文化。
侯活巴菲特自1993年起擔任巴郡董事，並長期參與慈善及企業事務。他自1999年起擔任侯活巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）董事長兼行政總裁，相關工作聚焦全球糧食安全及衝突緩解等議題。
巴菲特1965年取得巴郡控制權後，逐步將原本的紡織企業轉型為跨產業控股集團，目前業務涵蓋保險、能源、鐵路、製造、服務及零售等領域，市值超過1兆美元。
隨著巴菲特正式轉任名譽董事長，巴郡將進入由阿貝爾負責日常經營、侯活負責董事長職務的新階段，而巴菲特則以董事身分持續參與公司事務。
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