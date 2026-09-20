五年規劃・施政報告2026｜陳茂波：北都創科四要素俱備

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，《五年規劃》訂下的方向清晰、目標具體。訂下五年後，北都產出九百公頃熟地；製造及新型工業增加值佔GDP比例升至5.5%、爭取本地創新活動總開支佔GDP的比例達到3%。他續指，發展創科的前提是空間，今明兩個年度北部都會區將合共產出不少於200公頃熟地，九個新發展區全數啟動，其中四個並已動工，涉及土地約800公頃。

北都空間、人才、企業、資金四者俱備

陳茂波表示，港投公司繼續以耐心資本積極引領市場資源支持企業落戶北都；另一邊廂，創科產業引導基金已甄選約20間基金經理公司，年內會正式啟動；年底前將提交修訂條例草案，為從事金融、先進製造、創科研發、總部活動、物流和供應鏈管理等範疇的重點企業，提供5%或半稅優惠。而且，金管局與銀行公會成立的北都金融諮詢工作小組，匯集了23家銀行，為進駐企業度身訂造融資方案。空間、人才、企業、資金四者俱備，創科產業方能在本地加速發展。