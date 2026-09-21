港股本周迎關鍵窗口 中美磋商成焦點 分析料AI股或迎利好 惟恒指整體動力不足

港股連跌兩周，本周步入政策面、資金面與外圍數據多重交織關鍵期，市場焦點轉向中美經貿磋商及重磅科技會議等。分析指，港股處於外部流動性壓制與內部產業催化博弈窗口，加上北水本周五(25日)暫停，恒指短期弱勢難逆轉。不過若中美磋商釋放積極信號，疊加科技會議點燃AI情緒，恒指有望在24,000點附近獲得承接。



中美磋商重啟疊加科技大會召開 AI主線迎多重催化

中美磋商重啟，商討300億美元對等關稅安排及供應鏈等議題。期間，中美兩國頂尖商界領袖預計本周四(24日)齊聚華盛頓白宮，包括OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)、英偉達行政總裁黃仁勳等，討論就AI安全建立危機溝通機制等。另外，本周與科技相關的國際會議密集登場，阿里巴巴將在雲棲大會發布阿里雲核心技術及年度產品；高通驍龍峰會預計發布首款採用台積電2nm工藝的驍龍8 Elite Gen6晶片。