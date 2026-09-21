恒生指數升291點　重上二萬五　聯想逆市跌近半成(更新)

美聯儲加息0.25厘後，美國債息重拾升勢，10年期債息再次逼近5厘，美股三大指數個別發展。恒指上周走勢反覆，今早（21日）大市未見明確方向，高開2點，報24,748點。大市高開2點後，升幅隨即擴大，曾升175點，高見24,926點後，升幅稍微回順，半日升140點，報24,891點。午後初段升幅收窄，維持在24,850水平後，大市再拾升軌，升幅不斷擴大，最終升291點，收報25,042點，在全日最高位收市，成交2,027.31億元。國指升114點，報8,339點；科指升17點，報4,423點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升2.63%，報430元；美團（3690）升1.09%，報74元；京東（9618）升0.38%，報105.4元；阿里巴巴（9988）升3.02%，報112.6元；百度（9888）升2.06%，報89元；小米（1810）升4.47%，報27.58元；快手（1024）升0.26%，報30.82元；網易（9999）升0.93%，報185.3元。