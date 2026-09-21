恒生指數半日升140點　聯想逆市跌逾5%(更新)

美聯儲加息0.25厘後，美國債息重拾升勢，10年期債息再次逼近5厘，美股三大指數個別發展。恒指上周走勢反覆，今早（21日）大市未見明確方向，高開2點，報24,748點。大市高開2點後，升幅隨即擴大，曾升175點，高見24,926點後，升幅稍微回順，半日升140點，報24,891點，成交1,084.86億元。國指升58點，報8,283點；科指跌5點，報4,400點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升1.72%，報426.2元；美團（3690）升0.75%，報73.75元；京東（9618）升0.48%，報105.5元；阿里巴巴（9988）升1.74%，報111.2元；百度（9888）升1.38%，報88.4元；小米（1810）升3.86%，報27.42元；快手（1024）升0.2%，報30.8元；網易（9999）升0.98%，報185.4元。