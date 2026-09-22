南韓9月出口突破700億美元　半導體暴增259.4%

《韓聯社》報道，數據顯示，南韓9月前20日出口金額已刷新同期紀錄，超越今年6月1日至20日創下的舊紀錄617億美元。若進一步考量工作日數，這段期間南韓實際工作日為15.5日，比去年同期少1日，但每日平均出口額仍達46.1億美元，年增89.8%，顯示出口動能相當強勁。

報道表示，出口大增的最大功臣仍是半導體，南韓9月前20日半導體出口達341.2億美元，較去年同期暴增259.4%，同樣創下同期歷史新高。半導體佔南韓整體出口比重也同步暴增至47.8%，較去年同期大幅增加24.1個百分點，意味著南韓每出口100美元商品，就有接近48美元來自半導體，創下1月至20日區間的歷史最高比重。

從出口市場來看，南韓對主要經濟體出口全面走強，其中對美國暴增118.0%；對越南出口增加44.8%，對歐盟也成長37.0%。中國、美國及越南仍是南韓前三大出口市場，三地合計佔南韓出口比重達51.4%。