黃仁勳：2030年AI毀滅人類機率為0 AI開發商籲「放慢腳步」是尋求免責(有片)

美國人工智能(AI)晶片大廠英偉達(NVIDIA)行政總裁黃仁勳表示，他完全不同意AI會在2030年前毀滅人類的說法，並指這種情況發生的機率是「零」。 美國AI開發商Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)本月初宣布辭職並退出AI研發產業，表示Anthropic與對手OpenAI正爭先研發出具備自我提升能力的超級AI，他們「正在拿我們的生命作賭博」，「研發AI的人真心相信，AI可能在這個10年結束之前(2030年前)殺死我們所有人」。Anthropic現任員工胡賓格(Evan Hubinger)也呼應，稱「我們的確真心相信，AI有可能殺死全人類！」他估計未來10年內AI導致人類滅絕的風險超過10%，再次引發「末日論」的熱議。

包括Anthropic行政總裁阿莫迪、OpenAI行政總裁阿特曼、xAI創辦人馬斯克及Google DeepMind行政總裁哈薩比斯(Demis Hassabis)等AI巨頭亦紛紛發聲，指出有必要放慢AI發展速度並設立監管機構等。美國總統特朗普則意見相反，稱「AI將接管世界」的說法是騙局。 黃仁勳：絕不應該在產品未準備好前推出 黃仁勳近日在多次公開活動上重申其立場，認為AI可以受到安全管理，也不需要新的監管規範。他在CBS本月20日播出的專訪中表示，AI產業不應放慢發展速度，「我們應該盡可能加快步伐，不管其他人怎麼做。但我們絕對不會、也絕不應該在產品未準備好前出貨，以及交付不安全的產品」。

黃仁勳駁斥「世界末日論」 商業及科技領域資深女記者Jo Ling Kent問黃仁勳，怎麼看特朗普說「AI會摧毀人類的說法是騙局」，是否同意他所言？黃仁勳先回答「我完全不同意那種說法，我完全不同意AI會在2030年摧毀世界」。 Kent追問黃仁勳，是否同意特朗普把這種恐懼稱為一場騙局，「你同意他用這個字詞來定調嗎？」黃仁勳說，他不希望幫特朗普發言，強調「我認為那些聲稱世界末日、在全美煽動恐懼的言論，以及那些到處散播這些話的人，在我看來毫無道理。他們這麼做肯定有不可告人理由，可能出於政治目的或其他原因，也可能單純是想吸引大家注意，甚至是為了能接受你的專訪」。