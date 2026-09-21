中國黃金協會副會長到港研究交流　推動兩地互聯互通

中國黃金協會周一（21日）表示，副會長嚴弟勇上周到香港展開調查研究，與特區政府機構、黃金交易所及企業交流，推動兩地黃金產業互聯互通，賦能香港黃金儲備樞紐建設。嚴弟勇指，香港背靠祖國、聯通全球，是內地黃金產業國際化布局、提升人民幣貴金屬定價話語權的重要平台。他又透露，協會擬於12月舉辦黃金行業市場年會。

協會表示，調研期間恰逢香港特區發布首個五年規劃，規劃明確以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈，推動黃金交易相關清算系統、倉儲及基建協同發展。嚴弟勇與投資推廣署圍繞規劃「落地」及黃金市場基建升級研討，指當前香港正推進基建擴容與清算系統革新，力爭在3年內實現超過2,000噸黃金倉儲布局。協會提及，香港黃金中央清算及結算系統已於7月啟動試營運。