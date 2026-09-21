中國黃金協會副會長到港研究交流　推動兩地互聯互通

中國黃金協會周一（21日）表示，副會長嚴弟勇上周到香港展開調查研究，與特區政府機構、黃金交易所及企業交流，推動兩地黃金產業互聯互通，賦能香港黃金儲備樞紐建設。嚴弟勇指，香港背靠祖國、聯通全球，是內地黃金產業國際化布局、提升人民幣貴金屬定價話語權的重要平台。他又透露，協會擬於12月舉辦黃金行業市場年會。
協會表示，調研期間恰逢香港特區發布首個五年規劃，規劃明確以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈，推動黃金交易相關清算系統、倉儲及基建協同發展。嚴弟勇與投資推廣署圍繞規劃「落地」及黃金市場基建升級研討，指當前香港正推進基建擴容與清算系統革新，力爭在3年內實現超過2,000噸黃金倉儲布局。協會提及，香港黃金中央清算及結算系統已於7月啟動試營運。
嚴弟勇亦與香港黃金交易所主席張德熙、行政總裁馮煒能座談，雙方同意健全大灣區乃至全國黃金行業協同機制，推動交易、交割及通關便利化。嚴弟勇還考察美泰樂香港工廠，了解精煉工藝、國際交割標準，協會將推動內地企業與香港交易、精煉資源銜接。
協會提及，嚴弟勇與周大福珠寶董事總經理黃紹基交流。黃紹基指，業界受金價高位波動、黃金首飾消費需求下降，面臨較大挑戰，亟需以工藝創新提升產品附加值。嚴弟勇表示，協會將及時反映企業訴求，搭建平台為企業紓困解難。